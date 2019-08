Millest rääkisid Antarktika-reisilised Göteborgi teaduskonverentsil?

Professor Hassellöv rääkis purjelaevade olulisusest teadustöö platvormidena, tutvustades kuulajatele milliseid okeanograafilisi proove on võimalik purjekate pealt võtta. Lisaks keskendus ta veidi mikroplasti probleemile meie ookeanides. Professor Djurfeldt, samuti mereteadlane, kirjeldas oma teadustööd Patagoonia rannikul. Oma arvukate piltidega illustreeritud esitluses rääkis ta, kuidas Tšiili fjordide okeanograafilised näitajad on mõjutatud asukohast kontinentaalse ja ookeanilise laama kohtumispaigas.

Seminari lõpetas minu enda esitlus. Keskendusin teaduse arengule Antarktikas läbi 200 aasta, alates ajast, kus isegi selle jäise mandri silmamine oli meremeeste unistus. Tänu tehnoloogia arengule läbi sajandite on meie arusaam ja teadmine Antarktikast ja sealsetest looduslikest protsessidest läbi teinud tohutu arengu. Tänapäeval on Antarktikas ja seda ümbritsevatel saartel 42 erineva riigi teadusbaasid, kus tegeletakse arvukate teadusharudega, okeanograafiast ja merebioloogiast, geofüüsikast ja geoloogiast, kuni astrofüüsikani välja. Kuid kõigi maateaduste üldine eesmärk on sarnane – uurida, kuidas muutuvad looduslikud protsessid Antarktikas inimtekkelise kliimamuutuste tagajärjel. Kuna minu enda teadustöö keskendubki kliimamuutustele polaaraladel, rääkisin konverentsil veidi ka sel teemal.

Kliima Antarktikas on ilmselgelt muutumas – keskmine temperatuur tõuseb, jääkilp ja liustikud sulavad, andes oma panuse globaalse mereveetaseme tõusu. Kuid need muutused on Antarktikas väga regionaalsed – leidub alasid Põhja- ja Ida-Antarktikas, kus keskmised temperatuurid langevad ja jää paksus suureneb. Seetõttu on keeruline kindlalt öelda, kuidas panustavad muutused Antarktikas globaalsetesse kliimaringlustesse. Seega võib öelda, et teadlastel on Antarktikas veel palju avastamisruumi.