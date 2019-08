Kosmoseagentuuri juht avaldas Amazonase hävingu ulatuse ja sai seetõttu sule sappa

Nimelt avaldas Brasiilia Kosmoseagentuur INPE hiljuti satelliidivaatluste kokkuvõtte, milles oli näha, kui palju on laastatud Amazonase vihmametsa alates jaanuarist, mil Bolsonaro võimule tuli. Andmetest nähtus, et ligikaudu poole aastaga on maha lõigatud 3700 ruutkilomeetrit metsa, mida on enamgi kui seni suurima metsaraie aastal 2016.

President Bolsonaro reageeris agentuuri uuringule aga karmilt, nimetades seda Brasiilia maine kahjustamise eesmärgil tehtud «valeks».

INPE on usaldusväärne teadusasutus ning andmeid on kinnitanud ka kosmoseagentuuride kaugseiremissioonid. Süüdistustele vastates nimetas INPE direktor Ricardo Magnus Osorio Galvao presidendi rünnakut «argpükslikuks» ja keeldus ametist tagasi astumast. 2. augustil ta vallandati, kirjutab New Scientist.

Konflikti laiem kontekst on see, et Bolsonaro oli juba presidendikampaania jooksul tugevalt keskkonnavaenuliku hoiakuga ning pärast tema võimule tulekut on Brasiilia keskkonnaministeeriumis kaotatud nii kliimamuutuste kui ka metsade raadamise probleemidega tegelevad osakonnad. Vihmametsade raiumist piiravad seadused on küll jätkuvalt olemas, kuid järelevalveoperatsioonide hulk on alates jaanuarist 70 protsendi võrra kukkunud.

Vihmametsade hävitamise taga on peamiselt põllumajandushuvid ning puude alt vabanenud maadele viiakse reeglina lihakarjad.