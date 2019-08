ÜRO kliimaraport kutsub lihasöömist vähendama ja soid taastama

Juba aastaid on teada, et lihakarja kasvatamine on üks olulisemaid süsihappegaasi ja veelgi tugevama kasvuhoonegaasi metaani allikaid. Lisaks otsesele loomade kasvatamisest tulevale heitmete kogusele kaasnevad sellega aga ka kaudsed heitmed – vaja on kasvatada ka loomasööta ja summaarselt ongi ühe kilo loomse toidu saamiseks vaja panna maaharimise alla mitu korda rohkem maapinda kui ühe kilo taimse toidu saamiseks.