Pilk taevasse: täna õhtul jõuab kätte perseiidide tähesaju tipphetk

Kogu «tähesaju» põhjuseks on Päikese ümber 133-aastase perioodiga tiirlev Swift-Tuttle’i komeet. Viimati oli ta Päikesele lähimas asendis ehk periheelis 1992. aastal. Komeet jätab endast maha tolmujälje, millest maakera oma teekonnal ümber Päikese igal aastal läbi läheb, ja see juhtub just augustikuus. Kokku kestab Maa tolmupilvest läbi lendamine 17. juulist 24. augustini. Seda, et augustikuised tähesajud meie eluaja jooksul lõppeksid ei tasu karta. Swift-Tuttle’i komeedi tuuma läbimõõt on 26 kilomeetrit ning tolmu tekitamiseks jätkub seda veel väga pikaks ajaks.