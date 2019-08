Kanada observatoorium tabas müstilised raadiolaine-pursked süvakosmosest

Teadlased kutsuvad seda nähtust kiireteks raadiopurseteks, inglise keeles fast radio bursts ehk FRP. Tegemist on vaid millisekundeid kestvate raadiolaine-impulssidega, mis reeglina ei kordu. Kuigi need lühikesed impulsid on mõõdetavad ja salvestatavad, on nende päritolu lühiajalisuse ja kordumatuse tõttu seni paraku saladuseks jäänud. Kokku on kiirete raadiopursete esinemist tänaseks mõõdetud vaid mõnekümnel korral.