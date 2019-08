Eesti järgmine teadusstrateegia võtab suuna rakendusteaduse edendamisele

«Et meie ettevõtetes tehtavad tooted oleksid väärtuslikumad, meil oleks rohkem innovatsiooni, et need ettevõtted, kes soovivad innovatsiooniga tegeleda, need saaksid riigi poolt tuge, et need saaksid ülikoolide poolt tuge - siin on sel koostööl veel päris palju arenguruumi. Me peame leidma võimalusi ja meetmeid, et pöörata Eesti teadust oluliselt rohkem näoga Eesti probleemide ja Eesti majanduse edenemise poole,» selgitas prioriteetide seadmist TTÜ rektor Jaak Aaviksoo.