Vene teadlastele tehti välismaalastega suhtlemine bürokraatia rägastikuks

Käskkirja kohaselt peavad vene teadusorganisatsioonid teavitama ministeeriumi eelseisvatest kohtumistest välismaa kolleegidega viis päeva ette ning tooma välja kohtumistel osalejate nimekirja. Lisaks on nõue, et kohtumisel peab osalema vähemalt kaks vene teadlast – üksühele kohtumist välismaalastega ei lubata ning töövälisel ajal tohib piiritaguste kolleegidega lävida vaid juhtkonna loal.

Ministeeriumi avaldatud selgituses seisab, et asutustesse saadetud dokument on «soovitusliku iseloomuga ja peegeldab riiklike organite välisriikide ja välismaiste organisatsioonidega suhtlemise ülemaailmset praktikat, tendentse ja lähenemisi», vahendas Interfaks. Lisaks toodi välja, et dokument peaks aitama pidada arvet Vene teaduse rahvusvaheliste sidemete kasvu üle.

Teadlaskond on ministeeriumi uued soovitused karmilt hukka mõistnud. Vene Teaduste Akadeemia masinaarenduse instituudi teadlane ja uusi juhiseid kritiseeriva avaliku kirja autor Aleksandr Fradkov tõi välja, et sellised piirangud on vastuolus varasemate Vene teaduse rahvusvaheliste sidemete tugevdamise eesmärkidega. Politoloog Kirill Rogov ütles aga Ehho’le, et käskkiri demonstreerib naasmist nõukogude kommunikatsioonimudelisse.