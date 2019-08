Haruldane tabamus: Tartu tähefotograaf sai ühele pildile Andromeeda udukogu ja langeva perseiidi

Foto, millel on näha üht põlevat perseiidi ja ka Andromeeda galaktikat, on autori sõnul tehtud esmaspäeval Soomaa metsade vahel.

Tänaseks on pilt jõudnud pälvida juba ka rahvusvahelist tähelepanu. Nimelt ütles Takis, et tema poole on pöördunud juba ülikoolide kosmoseuuringute assotsiatsiooni esindaja teatega, et haruldane foto on märgitud valitud päeva maateaduse pildiks.