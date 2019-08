Tallinn 800: ootamatu leid Apteegi tänavalt

Tallinna on nüüdseks arheoloogiliselt põhjalikumalt uuritud umbes nelikümmend aastat. Kui esialgu pöörati peamiselt tähelepanu linnamüüriga piiratud alal asunud kinnistutele, siis alates 1990. aastate algusest on aina enam keskendutud ajaloolistele eeslinnadele – esmalt Maakri ja Roosikrantsi tänava piirkonnale, viimase kümnendi jooksul ka Kalamajale. Selle ajaga on arheoloogiakogudesse talletatud aukartustäratav kogus esemeleide, millest lõviosa moodustavad traditsiooniliselt savinõude katked. Kümnete tuhandete kildude seas leidub väga erinevate tarbeasjade jälgi, alates tavalistest keskaegsetest köögi- ja jooginõudest ning lõpetades eriotstarbelise keraamikaga, nagu näiteks savipasunad ja peenelt kaunistatud koogivormid. Seega pole kahtlust, et massilise leiuliigina annab keraamika suurepärase sissevaate sellesse, kuidas on tallinlaste tarbimisharjumused aastasadade vältel muutunud.

Kuid mõnikord rõõmustavad suure killuhunniku kõrval arheoloogide silma ka terviklikumad esemed, näiteks kogemata kaevu või käimlasse pudenenud savinõud, aga ka jäätmehunnikusse visatud kildudest kokku pandud anumad. Selliseid leide on nüüdseks poolesaja ringis, kuid peale paari erandi kuuluvad need kõik 13. sajandist hilisemasse perioodi. Nii on üks 13. sajandi keskpaigast pärinev ja enam-vähem täielikult kokku kleebitud protokivikeraamiline joogikann saadud Viru tänavalt ning rekonstrueerida saab ka 13. sajandi algupoole lääneslaavi poti põhikuju. Ent seni vaid ühel juhul on Tallinnast leitud terve, 13.–14. sajandi piirimailt pärit savinõu, mis tuli poolteist aastakümmet tagasi ootamatult päevavalgele Raekoja platsi kirdenurgast.

Apteegi tänava arheoloogilistel kaevamistel leitud kolmjalgpott FOTO: TLÜ arheoloogia teaduskogu, AI 6713: 270; foto: Andrus Anderson

See on 2005. aastal Apteegi tänava päästekaevamistel avastatud keskaegne savinõu, mis lebas ühte keldrinurka unustatuna oma 700 aastat, enne kui leidis väärilise koha Tallinna ülikooli arheoloogia teaduskollektsioonis. Miks jäeti üks sisuliselt kasutamiskõlbulik tarbeese 14. sajandi esimesel poolel keldrit kinni ajades maha, jääb alatiseks teadmata, ent Tallinna vanima savikäsitöö uurimise ja eksponeerimise seisukohast on kahtlemata tegemist tänuväärse eksemplariga.

Apteegi tänava savinõu esindab tüüpilist Tallinna 13. sajandi keraamikat – sarnaste pruunikate või kasutamisest mustaks värvunud anumate serva-, külje- ja jalatükke on leitud tuhandeid. Pelgalt Raekoja platsilt on leitud veidi enam kui 400 säärastele pottidele kuuluvat fragmenti. Seega on analoogsete leidude massilisust, lihtsakoelisust ning kerget purunemist arvestades alust arvata, et lõviosa sellisest keraamikast valmistati Tallinnas. Praegu tugineb see arvamus veel kaudseile tõendeile, sest seni pole vanalinnast ja selle naabrusest tuvastatud jälgi ei tolle aja pottseppade töökodadest ega ka praaktoodetest. Et aga sellist käsitööd kasutati laialdaselt ning praaktooteid kuigivõrd pruukida ei olnud võimalik, siis on 13.–14. sajandi kohaliku pottsepa tegevuskoha ülesleidmine vaid aja küsimus. Seniks aga tuleb meil piirduda kildude najal antava hinnanguga.