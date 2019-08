Uuring: Reinimaa järve alune suikunud vulkaan on taas virgumas

Vulkaani tipu süvendis ehk kaldeeras paiknev Laachi järv tekkis ligi 12 900 aastat tagasi võimsa, vulkaanilise plahvatuslikkuse indeksi (VEI) skaalal 6. magnituudiga purske tagajärjel. Kontekstiks – VEI skaala ülempiir on juba 7. magnituud. Seni peeti vulkaani suikunuks, kuid seismilised mõõtmised näitavad, et see on siiski jätkuvalt aktiivne ning magma selle pinna all aina koguneb.

Kuigi mõned väljaanded on uuringu tulemusi sensatsioonimaiguliselt kujutanud – näiteks kirjutas MSN Nachrichten oma pealkirjas, et «Purse toimub sajaprotsendiliselt» – ei ole plahvatust lähiajal siiski oodata. Intervjuus Deutsche Wellele ütles uuringut juhtinud Saksa Maateaduste Keskuse maavärinate ja vulkaanidefüüsika sektsiooni juht Torsten Dahm, et lähitulevikus sellist katastroofi siiski kartma ei pea.

«Oma töös näitasime, et on võimalik, et magma tõuseb. Kui palju ta seda teeb, selles ei saa me aga kindlad olla,» ütles Dahm. «[..] Aga samas näitab [saadud tulemused] meile, et aktiivsus on olemas, samuti ka magnetiline aktiivsus. Varem ei ole meil seismiliste signaalide näol selgeid tõendeid olnud, nüüd aga teame, et magma kogunemine toimub.»