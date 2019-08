Video ja galerii: Brasiilias möllavad ennenägematult suured metsatulekahjud

Võrreldes sama perioodiga möödunud aastal on põlenguid koguni 83 protsenti enam ning viie päevaga (15. augustist 20. augustini) tekkis juurde 9507 uut põlengut, neist suurem soa Amazonase jõe alamjooksul, vahendas Reuters Brasiilia kosmoseuuringute keskuse INPE andmeid.

Amazonase vihmamets on teatavasti üks maailma liigirikkamaid keskkondasid, mis mängib üliolulist rolli ka kliimamuutuste ohjamisel. Amazonase osariik on põlengute tõttu kuulutanud välja eriolukorra, lisaks on põlengud laienemas ka Mato Grosso ja Para osariikides, kus niigi juba metsi tugevalt laastatud, et seal põllumajandust arendada. Kuivaperioodidel on põlengud küll tavapärased, kuid tihtipeale läidavad farmerid neid ka sihipäraselt, et maad karjakasvatuseks vabastada.

Vihmametsade suurem hõlvamine ning põllumajanduseks ja kaevandamiseks kasutamine on ka üks jaanuaris võimule tulnud president Bolsonaro valimislubadusi. Praegu on ta ka metsapõlengute levikut vähendanud öeldes, et tegemist on vaid metsapõlengute hooajaga. INPE sellega aga ei nõustu ning tegemist ei saa olla vaid kuiva hooaja ja looduslike nähtustega.

«See aasta ei ole kliimas midagi ebatavalist,» ütles INPE teadur Alberto Setzer, kes tõi välja, et sademeid on see aasta küll veidi alla keskmise. «Kuiv hooaeg loob tule kasutamiseks ja levimiseks küll soodsad tingimused aga tule läitmine on siiski inimese töö, olgu see siis sihipäraselt või kogemata.»

Toimuv on osa president Bolsonaro ja INPE süvenevast vastuseseisust. Näiteks vallandas Bolsonaro hiljuti agentuuri direktori, süüdistades teda satelliidiandmetelt nähtunud metsaraie ulatuse osas valetamises.