Tallinn 800: ei kulda, ei hõbedat…?

Seetõttu pole üllatav, et Tallinna 13.–14. sajandi ehteid esindavad peaasjalikult pealisriideid koos hoidnud sõled, mis olid valdavalt valmistatud vase- või tinaplii sulamist. Eriti just arvukad tinapliist asjad näitavad, et argitasandil võisid odavad ja lihtsalt töödeldavad metallisulamid asendada hõbedat, mis väärismetallina oli küll hinnatud ehtematerjal, kuid mitte kõigile taskukohane. Värskelt valatuna ning puhtaks poleerituna võisid sellised turuplatsilgi valatud vidinad möödamineva vaataja silma ära petta.

Valik Raekoja platsilt leitud ehteid. Valgel taustal on tüüpilised kohalikud hoburaudsõled, mustal taustal ülal klassikalised hansaregiooni 13.–14. sajandi rõngassõled, all mündiimitatsiooniga ripatsid, mida kandsid ilmselt esimesed linnaeestlased. Üllataval kombel on ripatsil olev kirikukujutis mõlemal juhul paigutatud tagurpidi – ehtemeistri teadlik valik?

Mis puutub aga ehetes peituvaisse sõnumeisse, siis üldjuhul on need seostatavad ristiusuga, näiteks kaunistustes kasutatud ristimotiivi või sõlele kirjutatud sõnade (nt AVE MARIA) ja lausekatkete kaudu. Ka Raekoja platsilt leitud kirikukujutisega ripatsid jagavad ilmselt sama tähendusvälja, ehkki mõnevõrra paneb imestama, miks kirikuhoone on tagurpidi. Pisut üllatav on ka hansaregioonis suhteliselt sagedasti leiduva kätepaariga rõngassõle kasin esinemus – need on ehted, mida seostatakse kihla- või abielutõotuse andmisega ning mille dekoor ja nendega seotud kombestik olid tuntud juba Rooma riigi aegadest. Mine tea, ehk on see seotud taoliste asjade suurema emotsionaalse väärtusega, mistõttu hoiti neid sarnaselt hõbeehetega lihtsalt hoolikamalt. Sest lugusid ja mälestusi, mida endaga kaasas kanda, nii kergelt maapõue ei kaotatud.