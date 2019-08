Karin Kogermann: iga ravim on mürk, kõik oleneb annusest ja õigest kasutamisest

Kõik eelpool kirjeldatud uuringud on vaja läbi viia, järgides täpseid reegleid ja juhendeid. Samuti on vaja nende uuringute tulemusi täpselt dokumenteerida. Uue ravimi turule tulemisel on vaja need dokumendid esitada Ravimiametile (või Euroopa Ravimiametile või Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiametile) ning alles siis otsustatakse, kas uus ravim saab müügiloa ja seega õiguse tulla turule või mitte.

Kas kõik ravimid on ohutud?

Šveitsi arsti ja loodusteadlase Paracelsuse kuulus lause: «Sola dosis facit venenum» (lad k. «Iga ravim on mürk, kõik oleneb annusest») ütleb ära põhitõe, mis kehtib ka tänapäeval. Tähelepanekut võiks veidi laiendada ning öelda: «Iga ravim on mürk, kõik oleneb annusest ja õigest kasutamisest». See lause võiks tegelikult anda märku ja teadmise, et niisama ravimeid ise tarvitada on ohtlik. Ravimeid peab võtma siis, kui on olemas konkreetne näidustus ehk inimesel on konkreetne haigus või sümptomid, mille raviks või leevendamiseks on arendatud välja sobiv kvaliteetne ravim ning arst on selle inimesele välja kirjutanud või selle ravimi kasutamiseks on soovituse andnud arst või apteeker.

Kui inimene tõesti leiab internetiavarustest teadmised ja ise endal diagnoosib mõne haiguse, siis peab ta kindlasti enne ravimi tarvitamist nõu pidama arsti või apteekriga, sest ilma arsti- või farmaatsiahariduseta pole inimene võimeline hindama oma tervise seisundit ning ravimite sobivust ühe või teise haiguse ravimiseks.

Peab olema väga ettevaatlik ravimite tarvitamisel ja teistele soovitamisel. Ravim, mida on soovitanud arst või apteeker just teile, ei pruugi sobida naabri Marile isegi, kui tundub, et on tegemist sama haiguse või sümptomiga. Eriti peab tähelepanu pöörama lastele ravimite manustamise korral. Laps ei ole väike täiskasvanu ning ise ravimite poolitamine või purustamine pole alati lubatud. Juba ravimi väljatöötamise ajal on ravimi tootja teinud otsuse, kas konkreetset ravimvormi (nt tabletti) on lubatud poolitada või purustada ning tootja on teinud ka uuringud ja tõestanud, et selline ravimi modifitseerimine on lubatud.

Ravimite järelvalvet ning ohutuse kontrollimist pole alati teostatud. Selle arusaamani, et on oluline ohutust ja efektiivsust tõestada, jõuti kahjuks ajaloos läbi väga valusate õppetundide (nt sulfaniilamiidi eliksiiri mürgistused (1937); talidomiidi katastroof (1957). Kindlasti suurimad katastroofid, mis on seotud ravimite toksilisusega on pärit ajast, kui ravimiametid veel maailmas sellist järelvalvet ei teostanud ja polnud ka nõuet, et oleks vaja uue raviaine puhul tõestada selle ohutus ja efektiivsus.

Tartu Ülikooli Kliinikumi lastearstid koos TÜ mikrobioloogide ja kliiniliste proviisoritega on asunud uurima enneaegsetel vastsündinutel kasutatavate ravimite ohutust ning püüavad leida neile patsientidele sobivamaid ravimeid.

Apteegist väljastatavate ravimite puhul on tõestatud, et need on kvaliteetsed, efektiivsed ja ohutud. Kuid oluline on see, kuidas inimesed neid ravimeid kasutavad (manustavad ja säilitavad) ja seepärast tuleks ka silmas pidada, et koos ravimikarbiga saaks inimene apteegist kaasa ka kvaliteetse nõustamise ravimi kasutamise kohta. Vajadusel saab inimene alati ka ise huvi tunda ja juurde küsida, kui midagi ebaselgeks jäi, sest vastutus ravimi korrektse manustamise kohta lasub ka patsiendil endal.

Ravimiarendus vajab lisaks farmaatsiateadlastele paljude erinevate valdkondade teadlaste teadmisi ja kogemusi ning ka nende uurimismeetodeid ja tehnoloogiaid. Ainult koostööna ning koospanustamisel on võimalik jõuda eesmärgini ning uus ja kvaliteetne ravim jõuab ka patsiendini. Uued saavutused alusteadustes aitavad kaasa farmaatsiateaduse edasi arenemisele, sest siis on ka ravimiarenduse uurimistöödes ja farmaatsiatööstuses võimalik kasutusele võtta uudsed analüüsimeetodid ja tehnoloogiad. See aga võimaldab parandada veelgi valmistatavate ravimite kvaliteeti ja vähendada mõtetuid kulutusi.

