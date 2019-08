Teadlased näitasid, miks Pärnu jõgi nii imelikult kulgeb

Maa kerkimise ja veetaseme tõusu omavahelise võidujooksu tõttu on Läänemere veetase tänapäeval tükk maad madalamal kui mõned tuhanded aastad tagasi. Nii madalal ja madalamalgi on see pärast viimase liustiku taandumist (viimase ~11 000 aasta jooksul) olnud veel vaid kahel korral. Mõlemale madalseisuperioodile järgnevalt tõusis veetase tänapäevasest veetasemest oluliselt kõrgemale, ujutades nii üle suure osa Eesti rannikust. Neist esimene, nn Antsülusjärve kõrgseis, kulmineerus ~10 200 tuhat aastat tagasi ja teine, Litoriinamere kõrgseis ~7300 aastat tagasi.

… ja siis tuli inimene

Pulli asulapaigast leitud nooleots. FOTO: A. Kriiska

Merelähedane piirkond suure merre suubuva Pärnu jõega on alati inimesi ligi tõmmanud. Pärnu jõe kallastelt on teada mitmeid kiviaegseid ja nooremaid asulapaiku (sh Eesti vanim asulapaik Pulli), mida on detailselt uuritud, ning väga palju arheoloogilisi juhuleide (pistodad, tööriistad, odaotsad; eelkõige nn Pauka käärust), mida ei osata seostada ühegi asulapaigaga. Asulapaikade vanuste ja paiknemismustri järgi on näha, et inimene on liikunud koos rannajoonega – kui veetase alanes ja rannajoon nihkus mere poole, kolis ka inimene, kuid kui veetase tõusis, kaasnes sellega asulapaikade uppumine ning inimene pidi jälle sisemaa poole taganema. Läänemere kõrge veetasemega perioodidega kaasnenud üleujutuste tagajärjel on vanemad asulapaigad üldiselt mattunud mereliste liivade alla.

Asi läheb huvitavaks

Geoloogide ja arheoloogide jaoks on Pärnu jõe „ootamatu pööramine“ juba aastakümneid küsimusi tekitanud – see jõgi pidi siit ju otse minema(!). Geoloogid lootsid leida vana jõesängi, et täiendada seniseid teadmisi Läänemere (veetasemete) ajaloo kohta, ning arheoloogid unistasid mattunud jõesängist koos mattunud asulapaikadega, et saada uusi andmeid Eesti kiviaegsete asukate kohta. Potentsiaalset jõesängi on otsitud puurimistega nii merelt kui ka maa pealt, kuid senine edu oli väike või pigem olematu. Ent seekord läheneti püstitatud ülesandele oluliselt süstemaatilisemalt.

A - Läänemere ümbruse ülevaatekaart tänapäevase näiva maakerke isobaasidega (mm/yr, Ekman, 1996); B - Pärnu lähiümbrus koos selle piires paiknevate teadaolevate arheoloogiliste asulapaikade ja mattunud orgaanikakihtidega; C - uuringuala Eesti Põhikaardi taustal (Maa-amet, 2018) koos puuraukude ja geofüüsikaliste profiilide asukohtadega. FOTO: Eesti geoloog