Video: Vene humanoidrobotit kandev kosmoselaev põkkus ISSiga

«Kontakt kinnitatud, kättesaamine kinnitatud,» teatas NASA kommentaator. Vene kosmoseagentuur Roskosmos kinnitas samuti, et kosmoselaev Sojuz MS-14 põkkus edukalt.

Kosmoselaeva esimene põkkumine laupäeval ebaõnnestus, kuid sel korral teatas kommentaator, et sõiduk «lähenes ISSile veatult». Ta lisas, et nüüd on laeval meeskonnaliikmeid seitse: kuus inimest ja üks robot.