Doktoritöö: muutuva kliima ja inimmõju tõttu meile harjumuspärane maastik kaob

Doktoritööst selgus, et luiteliste rannikumaastike merepoolsema osa arengu dünaamikat suunavad eelkõige lainetus, meretaseme kõikumine ja tormid. Need võivad põhjustada isegi loetud tundidega kiireid muutusi ja pärsivad alade dünaamikat ning arengut. Setete kuhjumisel on loodusele antud võimalus kujundada uusi luitelisi rannikumaastikke, mida ilmestavad alale iseloomulikud elupaigad.

Doktoritöö autori kinnitusel on olulised rannikumaastike kujundajad ka ootamatult keskkonda mõjutavad tegurid, nagu näiteks metsatulekahjud või tuulemurd. «Häiringute põhjustatud muudatused püsivad maastikes aastakümneid ja neist taastumine on pikaajaline,» lisas Anderson.

Inimmõju avaldub mõju aga peamiselt sisemaal, ulatudes eelluidetest metsastunud luideteni. Anderson selgitab, et muutusi põhjustab eelkõige liigne tallamine, mis on jätnud jälje iseloomulikele elupaikadele, nagu näiteks valged ja hallid luited ning tallamisõrnad luitemetsad.

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi doktorandi Agnes Andersoni doktoritöö kannab pealkirja «Development of aeolian coastal dune landscapes in changing climate and under human influence in Estonia» («Luiteliste rannikumaastike areng muutuvas kliimas ja inimmõju taustal Eestis»).