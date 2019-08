Septembris möödub Maast tohutu asteroid

«Selle konkreetse asteroidi pärast ma ei muretseks, aga on selge, et ühel hetkel tabab Maad mingi suur kivi ja hetkel oleme selle vastu kaitsetud,» kirjutas Musk sotsiaalvõrgustikus Twitter, viidates Apophise möödalennule. Järgmine kord möödub see kivi Maast aastal 2068 ning siis on kokkupõrge juba oluliselt tõenäosem.