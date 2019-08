Ilmus esimene teaduslik uurimistöö Tartu keele ajaloost

Eeskätt kirikliku tartu kirjakeele raamid ulatuvad väitekirja autori Szilárd Tibor Tóthi käsitluse järgi 17. sajandi keskpaigast kuni 1913. aastani. «Tartu keele väljasuremise aega määrates olen kontseptualiseerinud 1913. aasta õpiku «Kodolaste raamat» viimase tartukeelse raamatuna. Tartu keele tuum on vastavalt minu kontseptsioonile Wastne Testament (ilmunud aastatel 1686 - 1905), millele vastavalt olen tartu keele perioodid määranud,» selgitab ta.

Kirikuõpetaja Johannes Gutslaff oli esimese lõunaeesti grammatika autor ja piiblitõlkija. Tóth toob välja, et Gutslaffi erinevates eestikeelsetes tekstides saab eristada kaht kirjaviisi süsteemi. Esiteks, oma grammatika kirjaviisi, mida iseloomustab diakriitikute (tähtedele lisatav märk häälduse esitamiseks) kasutamine. Lisaks Vana Testamendi tõlke kirjaviisi, mille jaoks on tüüpiline pikendus-h rakendamine.

Tóth käsitleb tartu keele lugu ka oma aja globaliseerumise ilminguna. Autori sõnul on tartu keel sündinud tänu tolle aja üleilmastumisele. Mikroglobaliseerumine ilmnes tookord Euroopa suurtes piirkondades saksastumisena, makroglobaliseerumine aga antiikaja varemetel tekkinud kristliku Euroopa kultuuri levimisena.

TLÜ humanitaarteaduste instituudi doktorandi Szilárd Tibor Tóth väitekirja pealkiri on «Tartu kirjakeele raamid Johannes Gutslaffi grammatikast (1648) «Kodolaste raamatuni» (1913)». Väitekirja juhendajad on TLÜ professor Reili Argus ning Tartu Ülikooli professor Helle Metslang. Oponendid on Tartu Ülikooli dotsent Külli Habicht ning TLÜ emeriitdotsent Jüri Viikberg.