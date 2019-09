Professor, kes uurib metsalõhna kliimamõju ja pilvepisaraid

Kui pilvetekke mustrid on selged, kas siis järgmine samm oleks hakata neid molekule ise kokku panema?

Mnjaa... See on juba geoinseneeria. Nii kaugele ma ei julgeks minna, et hakata seda peent tasakaalu rikkuma. Ega me kõiki neid komponente nagunii päris täpselt selgeks ei saa ja üllatusi tuleb alati ette. Kui me tõesti leiame, et oleme nüüd piisavalt targad, et paisata õhku väävelhapet või alfapineeni, et see tekitaks pilve, mis planeeti jahutaks, siis need kogused peaksid olema kolossaalsed... Õnneks ei pea ma praeguses rollis selliseid otsuseid vastu võtma.

Osa ikkagi eitab inimtekkelist kliimamuutust. Kuidas neile veenvalt vastu vaielda?

Teadlasele pole nendes muutustes veendumiseks vaja muud kui graafikuid ja mõõtmistulemusi. Loomulikult on kliima ajaloo vältel palju muutunud, aga selles pole mingit kahtlust, et tööstusrevolutsiooni järel on CO 2 ja metaani kontsentratsioonid kasvanud kiiremini ja globaalne soojenemine olnud suurem kui eelnenud aastatuhandeil. Meil on õnnestunud oma elukeskkonda nii pööraselt mõjutada, et see võib kõige mustemate stsenaariumite järgi meie eksistentsi sellel planeedil võimatuks muuta. Ma arvan, et neil, kes ei usu, et kliimamuutus on inimtekkeline, on mingi selge motivatsioon, miks niimoodi mõelda. Näiteks majanduslikud huvid. Või siis lihtsalt häbi (muigab).

Suurim probleem on muidugi nafta, mille väljapumpamisel ja kasutamisel vabaneb maa sees peidus olnud fossiilne CO2, mille kasvanud hulk nüüd atmosfääris planeeti soojendab. Samas on nafta meile vajalik energiaallikana ja siit tekibki konflikt. Kui meil oleksid olemas alternatiivsed energiaallikad, siis oleks kliimamuutuste inimtekkelisusse uskujaid tõenäoliselt rohkem. Ja eelkõige käib see muidugi otsustajate, poliitikute ja riigijuhtide kohta, kes seavad esikohale oma riigi heaolu ja majanduslikud huvid kõige lähemas tulevikus. See lähitulevik on siinkohal periood järgmiste valimisteni.

1990. aastatel räägiti meedias palju happevihmadest ja osooniaugu suurenemisest. Kas need probleemid on nüüdseks seljatatud?

Happevihmade probleemi lahendas suuresti väävlisisalduse piiramine kütuses, mille tulemusena paisatakse nüüd õhku tunduvalt vähem väävliühendeid. Sest põhiline happevihmade tekitaja oli väävelhape. Osooniaugu suurenemisele pani aga piiri freoonide keelustamine. Need freoonid, mis on juba üles saadetud, ei kao sealt küll kuhugi, kuid nad lahjenevad aegamööda ja juurde neid enam ei tehta, mille tulemusel on osoonikihi olukord hakanud parenema. Need mõlemad on väga head näited, kuidas meid kõiki puudutanud probleemist suudeti tänu julgetele poliitilistele otsustele jagu saada, ehkki tõenäoliselt oli see kellelegi korraks majanduslikult kahjulik. Need on näited, kus teadlaste avastustel põhinev sõnum jõudis avalikkuse kaasabil poliitikuteni, kes võtsid vastu julge otsuse, mis meie kõikide keskkonda paremaks muutis. Nii need asjad käima peaksidki.

Kas Sinu uuritavate osakeste olemasolu saab mingitel juhtudel ka palja silmaga näha?