Dorian tõusis Atlandi ookeani võimsamate orkaanide etteotsa

Pühapäeval tuulekiirusega 83 m/s Bahamasid tabanud orkaan Dorian oli juba tol hetkel kõige tugevam orkaan, mis kunagi saarestikku tabanud, paiguti tõusis tuule kiirus koguni 97 meetrini sekundis. Doriani tekitatud kahju täieliku ulatuse kokkuarvutamiseks kulub veel üksjagu aega, kuid juba praegu on selge, et nii laastav ei ole olnud ükski varasem troopiline tsüklon, kirjutab New Scientist .

Lisajõudu on Dorian saanud kliima soojenemisest – mereveetase on tõusnud 20 sentimeetrit üle tavapärase, mis on juba piisav, et orkaani võimendada. Samamoodi teeb olukorda hullemaks ka merevee tavapärasest 1 kraadi võrra kõrgem temperatuur.