Uuring: inimesed on muutnud koerte ajusid

Kokku uurisid USA teadlased eesotsas Erin Hechtiga Harvardi Ülikoolist magnetresonantstomograafi all 62 puhtatõulist koera 33 eri tõust. Töörühm leidis, et loomade aju täpne ehitus ei sõltunud ainult koerte kolju suurusest ega liigisisesest muutlikkusest, kirjutab ERR Novaator .

Hecht kahtlustas kolleegidega seetõttu, et see on seotud käitumuslike kohastumustega.