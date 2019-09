Eesti maapõuest asutakse otsima väärtuslikke mineraale

Eesti Geoloogiateenistus on saanud riigilt ülesande viia läbi Eesti aluskorrakivimite geokeemilised uuringud Eesti ala kristalse aluskorra geokeemilise andmebaasi koostamiseks ja aluskorrakivimites metalse maagistumispotentsiaali hindamiseks. Selleks on vaja teostada puurimistöid koos kaasnevate geofüüsikaliste uuringutega ning viia puurimise käigus saadud puursüdamikest läbi kivimite geokeemilised uuringud tänapäevasel tasemel.

«Üle 30 aasta alustame taas riiklike maapõueressursside uuringutega. Planeeritud puurimiste eesmärk on eelkõige kontrollida varasemate puurimiste info õigsust ja saada värsket materjali täiendavate analüüside korraldamiseks kaasaegsete meetoditega. Töö käigus kogutud info võimaldab anda täpsemad hinnangud nimetatud anomaaliate potentsiaali kohta. Aeg on edasi läinud ning täna ei ole varasemate uuringute täpsusaste enam piisav. Ka ei tehtud omal ajal kõiki analüüse ning ei määratud kõiki neid elemente, mis täna on muutunud huvipakkuvaks ja võivad mõjutada nende leiukohtade väärtust. Uute analüüside tegemiseks ei ole kahjuks võimalik kasutada varem puuritud puursüdamikke, kuna need ei ole suures osas säilinud,» selgitas puurimise vajalikkust Geoloogiateenistuse maapõueressursside osakonna juhataja Tiit Kaasik.