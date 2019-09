Edulugu pöördus katastroofiks – mis juhtus India Kuu-maanduriga?

Kontakt maanduriga kadus loetud minutid enne maandumist, kui too oli Kuu pinnast kahe kilomeetri kõrgusel. Tänaseks on orbitaaljaam Kuu pinnal viibivast maandurist ka pildi teinud, nii et selle asukoht on teada ning üsna suure tõenäosusega purunes see kokkupuutel Kuu pinnaga. Kust ebaõnnestumiste jada aga alguse sai, ei ole praegu veel selge ning terved rühmad teadlasi otsivad sellele küsimusele vastust, kirjutab BBC.

Maandumisprotseduuride alguses lähenes maandur Kuu pinnale kiirusel 1640 meetrit sekundis ning teadlasteni jõudnud andmete kohaselt näisid pidurdusprotsessid toimivat nii nagu ette nähtud. India Kosmoseuuringute Organisatsiooni (ISRO) endise liikme professor Roddam Narasimha sõnul võis viga tekkida kolmanda pidurdusfaasi käigus maanduri keskmootoris. Plaanide kohaselt oleks kiirus pidanud aeglustuma kahe meetrini sekundis, kuid professor Narasimha hinnangul on võimalik, et see ei õnnestunud ning ahelreaktsiooni tagajärjel kadus ka side.

Võimalikule mootoririkkele on viidanud teisedki asja uurinud teadlased.

Chandrayaan2, mille koondnimetuse alla mahuvad nii maandur Vikram kui ka praegu Kuu ümber tiirlev orbitaaljaam, on kõige keerulisem aparaat, mida ISRO kunagi kosmosesse on saatnud ning kuigi maandumisele eelnevalt otseseid ohu märke ei olnud, korrutasid missiooni juhid juba etteruttavalt, et tegemist on ülikeeruliste manöövritega, mis kellelegi varem õnnestunud ei ole.