Läänemere teadusjaama kadumises kahtlustatakse röövpüüdjaid

Kieli lähistel veidi vähem kui 15 meetri sügavusel paiknenud Boknis Eck’i uurimisjaam paigaldati 2016. aastal Eckernförde lahe suudmesse ning selle eesmärgiks oli mõõta erinevaid merevee parameetreid nagu temperatuur, soolsus, hoovuste liikumine ning hapniku, metaani ja süsihappegaasi sisaldus. 21. augusti hommikul avastasid Kielis asuva uurimiskeskuse teadlased aga, et side jaamaga oli katkenud. Esialgu kahtlustati, et tegu peab olema rikkega andmesides.

Jaama hallanud GEOMAR Hemholtzi Ookeaniuuringute Keskuse teadlase Hermann Bange sõnul on kõige tõenäosem, et jaam jäi hoopis kalatraalrisse kinni ja veeti merepõhja mööda minema. Seni on uuritud merepõhi jaama asukohast 100 meetri raadiuses ning tuvastatud on ka jaama lohistamisel tekkinud jäljed, mis küll ühes paigas lihtsalt lõppesid. Lisaks leidsid tuukrid ka murdunud tüki ühest jaama sensorist.