Järelvaadatav: mida seenemetsas korjata ja kuidas sellest eluga pääseda?

Eesti Loodusmuuseumi direktor, bioloog Asta Tuusti võtab fookusesse pärmseened – me elame pärmidega koos ja kasutame neid iga päev, need on meie ümber – nahal, õhus, vees – ja isegi meie soolestikus, kuid kui palju me nendest või nende kohalolust tegelikult teame? Ilmselt ei mõtle me oma igapäevast leiba hammustades, et sööme samal ajal ka seeni. Leib, sai, õlu ja vein on iga toidupoe valikus ning nende olemasolu võlgneme pärmseentele.