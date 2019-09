Teadlastel õnnestus vähendada inimeste bioloogilist vanust

«Minu teada pole veel keegi teine seniajani usaldusväärselt näidanud, et vananemist saab rakutasandil sel viisil tagasi pöörata. Fakt, et nägime seda kõigepealt inimeste, mitte loomadega tehtud katsetes, annab meile kindlustunde, et tegu on reaalse nähtusega,» selgitas Greg Fahy, uurimuse juhtivautor ERR Novaatorile antud intervjuus.