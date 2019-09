Tarmo Soomere: öelda, et keegi ei «usu» kliimamuutusi on juba religiooni küsimus

Avaldame akadeemik Soomere kõne täismahus.

Austatud peaminister, lugupeetud poliitikakujundajad, head kolleegid ja külalised:

Mis on ilm, teavad kõik. Ilm on see, mida oma nahal tunneme. Iga päev, kui väljas viibime, ja kütteks või jahutuseks mineva elektriarve kaudu tavaliselt kord kuus. Ilma omadusi saab mõõta. Paneme anduri välja ja saamegi teada, milline on ilm ühes või teises kohas. Ilma iseloomustavad paljud parameetrid nagu õhutemperatuur, õhurõhk, õhuniiskus, sademed, tuul ja atmosfäärinähtused nagu äike, tuisk, udu, pilvisus jne.

Kliima on midagi muud. Ilma ja kliima vahet iseloomustas elegantselt ja sisuliselt täpselt kolleeg Ain Kallis. Teda parafraseerides: Ilma peale mõtleme siis, kui hommikul aknast välja vaadates kapist sobivat riietust otsime. Kliima peale siis, kui poodi talve- või suveriietust ostma läheme

Mul on selles kontekstis üks hea ja üks halb uudis. Ilma küsimata alustan halvast. Nimelt kliima ei ole ilmanähtuste või parameetrite lihtne summa. Kliima on pigem hoopis matemaatilise statistika kategooria. Kliimat kirjeldatakse Ilma iseloomustavate parameetrite statistilised omaduste kaudu. Vastavad sõnad on rängad isegi kuulata, saati siis kasutada. Suhteliselt lihtsad on keskmised ja standardhälbed. Siis tulevad kvantiilid ja ekstreemväärtused. Edasi läheb aina hullemaks: tõenäosusjaotused ja nende parameetrid; takkaotsa ruumilised mustrid.

Kliima muutumine on mistahes nimetatud (aga ka siia nimistusse mitte mahtunud) parameetri lühiajalised trendid, dünaamilise/sesoonse käigu muutumine, ekstreemsituatsioonide harvenemine või sagenemine, pikaajaline muutlikkus jne. Vikipeedia teeb siin lihtsa triki, kasutades sõna «režiim». Selle alla saab paigutada ju mida iganes, elektritarbimisest sõjaväelise valitsuseni.

Kliima muutumine on tehniliselt võttes mistahes seda režiimi iseloomustava parameetri muutumine. Seetõttu on ekspertide jaoks surmkindel, et kliima muutub, on kogu aeg muutunud ja muutub ka tulevikus. Nagu mateeria, mis eksisteerib sõltumata meist ja meie teadmistest või arvamustest selle kohta. Eesti probleem on muu hulgas ka selles, et meil jääb järjest kitsamaks nende ekspertide ja spetsialistide ring, kes matemaatilise statistika peensustega kursis on.

Hea uudis on seega see, et kliimamuutuste reaalsuse üle ei tasu vaielda. Need on lihtsalt olemas. Nagu tuul ja päike ja meie maal ka vihm. Mille üle vaieldakse, on hoopis muu: kui palju neid on, mis nimelt muutub, kui kiiresti muutub ja kas selle taga on inimtegevus või mitte.

Kliima kui kategooria tähendus muutub. Kauge minevikus (kuni ca 19. sajandi I pooleni) domineeris puhtalt inimesekeskne vaatekoht. Kliimat võeti kui tingimuste kompleksi, mis oli, jämedalt öeldes, kas sobiv või ebasobiv inimese eluks, ühiskonna ja tsivilisatsiooni eksisteerimiseks.