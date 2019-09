Eestisse jõudis uus lõunamaine loom – palvetajaritsikas

Kuueaastased Heisi ja Madis avastasid röövritsikaliste sugukonda kuuluva palvetaja lasteaia õuealalt ja viisid selle oksaraol rühmaõpetajale näha, nüüdseks on ka Tartu Ülikooli zooloogid kinnitanud, et tegu on tõesti Mantis religiosa liigist palvetajaga, kes on Eestile täiesti uus liik.