Eesti tehnoloogiaettevõtted lubavad saada kliimaneutraalseks 10 aastaga

Tänaseks on roheleppega liitunud 33 tehnoloogiaettevõtet ja organisatsiooni: Autlo, Bolt, Cachet, Cash On Go, Corle, Cybernetica, Cybexer Technologies, E-Governance Academy, eAgronom, Empower, Evocon, Fundwise, GoSwift, Guardtime, Icefire, Lift99, Pactum, Proud Engineers, RaulWalter, Reverse Resources, SK ID Solutions, Skeleton Technologies, Stigo, Telia, The Exit Academy, Thorgate Management, Topia, TransferWise, Veriff, Weekdone, WePower, Xolo ja Yaga.