Teadlane tutvustab tuleviku tehnoloogiat: viirastuslik valgus annab kaamerale supervõimed

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia algatatud artiklisarjas «Milleks meile alusteadused?» tutvustavad erinevate valdkondade teadlased oma erialasid ning selgitavad, kuidas uudishimu poolt juhitud teadus võimaldab nihutada inimkonna teadmiste piire.

Lapsepõlves on lubatud julgelt unistada supervõimetest nagu lendamine, nähtamatuks muutumine, teleporteerumine, ajas rändamine, läbi seina vaatamine, nurga taha nägemine ja palju muud. Teaduse ja tehnoloogia ajalugu näitab, et suurte jõupingutustega on inimkonna helgematel peadel õnnestunud mõned neist unistustest ellu viia.

Tänane tegelikkus - lennukid, mobiiltelefonid, arvutid, kodutehnika ning kaasaegne meditsiin, on kunagi olnud unistused. Nüüd töötavad teadlased üle maakera selle kallal, et valmistada vesinikust praktiliselt piiramatut energiaallikat, ravida vähki, lennata Marsile, luua ülikiire kvantarvuti ning valmistada nn nähtamatuks tegevaid materjale… ning see loetelu on kaugel ammendavast.

Järgnevas uurime, kuidas vaadata nurga taha. Tuleb välja, et selleks on mitu võimalust. Kõigil juhtudel tuleb kokku koguda peidus olevalt esemelt hajuv valgus, ning eseme kujutis saadakse mahukate arvutuste teel.

Vaatame lähemalt lahendust, kus peidus oleva eseme valgustamiseks kasutatakse lühikesi valgussähvatusi. Kui suudame ära mõõta aja, mis kulub valgusel esemeni ja tagasi detektori juurde levimiseks, saame arvutada eseme kauguse. Mida lühemad on valgussähvatused, seda täpsemalt saame teada eseme kauguse. Valgus levib kiirusega 300 000 km/s. Selle ajaga, mil jõuame silma pilgutada, teeb valgus mitu ringi ümber maakera. 3 meetri läbimiseks kulub valgusel 10 nanosekundit. Näiteks fotoaparaadi välk kestab umbes 1 millisekundi, mis on 100 tuhat korda pikem ajavahemik. Nurga taha jääva eseme valgustamiseks tasub võtta laser, mille sähvatused on fotokaamera välgu kestusest enam kui kümme miljonit korda lühemad.

Nurga taga olevale esemele me ligi ei saa, seega ei valgusta eset laseri sähvatused otse, vaid läbi osalise peegeldumise seinalt (vt joonist). See omakorda peegeldub osaliselt esemelt uuesti seinale ning sealt detektorile, mis valgust mõõdab. Kuna seinad on krobelised ja hajutavad suure osa valgusest, on sel moel tagasi hajunud valgus väga nõrk. Sellise nõrga valguse mõõtmiseks on vaja väga tundlikku detektorit. Õnneks on sellised detektorid olemas, mis mõõdavad väga nõrga valguse, üksikute valgusosakeste ehk footonite lennuaega. Aga, sageli on nendel detektoritel kas üksainus või väga vähe piksleid. Piksel on detektori valgustundlik element. Fotokaamera detektoris on miljoneid piksleid ning nende abil saame ilusad teravad pildid. Väikese arvu pikslite korral on jääb pildile väga vähe detaile.