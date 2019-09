Otseülekanne rahvusvaheliselt konverentsilt «Noorsootöö haridus ja koolitus»

Konverentsil annavad noorsootöötajate õpetamisest erinevates riikides ülevaate eksperdid Austraaliast, Suurbritanniast ja Soomest. Konverentsi peakülaline on Austraaliast pärit sotsiaalpoliitika ja noorsoosuhete teadur Tim Corney , kes tegutseb ka Rahvaste Ühenduse sekretariaadi rahvusvahelise noorte arengu nõunikuna. Lisaks temale kõnelevad Sari Höylä Soomest ja Michael A.S Gilsenan Suurbritanniast.

Esitletakse ka projekti raames valminud raamatut «Teaching Youth Work in Higher Education - Tensions, Connections, Continuities and Contradictions». Tegu on esimese raamatuga, mis tutvustab noorsootöö õpetamist lähtuvalt erinevate riikide kogemusest.