Galerii: Austraalias alustati globaalsete kliimameeleavaldustega

Austraalia meeleavaldajad kutsusid oma riiki, mis on maailma suurim söe ja veeldatud maagaasi eksportija, rakendama drastilisemaid meetmeid kasvuhoonegaaside vähendamiseks.

Ühendus Global Strike 4 Climate teatas, et Austraalias peetakse reedel meeleavaldusi ühtekokku 110 linnas ning korraldajad nõuavad valitsuselt ja firmadelt eesmärgipüstitust viia süsinikuemissioonid 2030. aastaks netonulli.

Austraalia ülikoolid on teatanud, et ei karista reedestel meeleavaldustel osalevaid tudengeid, ja ametiühingud on andnud oma liikmetele loa protestidel osaleda.