Saksa uurimislaev plaanib hullumeelset Arktika-ekspeditsiooni

Saksa uurimislaev Polarstern valmistub hetkel Põhja-Norras Tromsø sadamas ambitsioonikaks ekspeditsiooniks – laeval, mille pardal on pidevalt vähemalt 60 teadlast, lastakse sügisel, enne polaaröö algust polaarjäässe kinni jäätuda, et siis järgneva aasta jooksul koos jääga läbi Arktika triivida. Tegemist on ajaloo konkurentsitult suurima omalaadse ekspeditsiooniga, millega loodetakse leida muu hulgas vastuseid küsimusele, et miks Arktika ülejäänud maailmast nii palju kiiremini soojeneb.