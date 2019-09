Teaduste Akadeemia üldkogul valitakse presidenti

Teaduste Akadeemia presidendi valimine algab kell 12 valimise reglemendi tutvustamisega peasekretär Jaak Järve poolt. Järgnevalt saavad sõnasõna osakonnajuhatajad Jaak Aaviksoo, Jakob Kübarsepp, Toomas Asser ja Urmas Varblane, kes tutvustavad presidendikandidaatide arutelu osakondades. Oma kandideerimisest uueks ametiajaks on teada andnud praegune president Tarmo Soomere, kuid üldkogu võib esitada ka teisi kandidaate. Kandidaatidele antakse oma seisukohtade tutvustamiseks kuni 20 minutit, mille järel akadeemikud hääletavad. Presidendi ja välisliikmete valimise tulemused tehakse esialgse päevakava järgi teatavaks kell 13.50.

Akadeemia liikmeskonda kuulub tänase seisuga 75 akadeemikut. Vastavalt akadeemia põhikirjale on üldkogu otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole üldkogu arvestuslikust koosseisust, s.t. koosseisust, millest on välja arvatud haiguse või välismaal viibimise tõttu puuduvad akadeemikud (kuid mitte üle 1/5 nende üldarvust, ehk maksimaalselt 15 akadeemikut).