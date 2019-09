ÜRO merede raport: ookeanid ja liustikud on aina süveneva ohu all

Maailmamere veetase tõuseb peamiselt jää sulamise tõttu alates 2005. aastast 2,5 korda kiiremini kui 20. sajandil ja selle tempo neljakordistub 2100. aastaks, kui süsihappegaasi emissioon praeguses mahus jätkub, hoiatab Valitsustevaheline Kliimapaneel (IPCC) kolmapäeval avaldatud raportis. Tegemist on juba kolmanda eriraportiga viimase 12 kuu jooksul ning võrreldes eelmistega, on see ka kõige süngem, kirjutab BBC.

Nagu oodata võiski, selgub raportist, et maailmameri jätkab aina kiirenevas tempos tõusmist ning sellega kaasnevad tagajärjed tõotavad mõjutada kogu planeet Maa elustikku. Kui varem oli peamiseks veetaseme tõstjaks soojuspaisumine, siis nüüdseks on n-ö juhtrolli võtnud hoopis Gröönimaa ja Antarktika jää sulamine. Nüüdseks on pea täiesti kindel, et maailmameri on alates 1970. aastast pidurdamatult soojenenud.

«Meie sinine planeet on mitmelt suunalt tõsises hädaohus ning see on meie süü,» ütles uuringu üks juhtivautoritest, Sorbonne’i Ülikooli okeanograaf Jean-Pierre Gattuso BBC vahendusel.

Kuigi selleks ei ole enam kuigi palju aega, tuuakse siiski välja ka inimkonna võimalusi. Kui suudame hoida maakera temperatuuri tõusu alla kahe kraadi Celsiuse järgi tööstusrevolutsiooni eelse tasemega võrreldes, nagu näeb ette Pariisi kliimalepe, stabiliseerib see tõusu praegusest tasemest umbes meetri jagu kõrgemal, öeldakse ookeaniraporti kokkuvõttes.

Tammide ja vallidega on võimalik järgmise 80 aasta jooksul end meretaseme tõusu ja tormide eest kaitsta, kuid see maksab miljardeid dollareid aastas, tõdevad raporti koostajad.

New Yorgi ja Amsterdami kaitseks sobivatest inseneritöö saavutustest ei pruugi aga olla kasu hiigelterritooriumil laiuvate deltalinnade ja arenguriikide maapiirkondade kaitseks.

Raportis osutatakse ka, et kliimamuutuse tõttu on troopilised tormid varasemast suuremad ja tugevamad ning nende võimsus kasvab lähikümnenditel isegi siis, kui suudetakse hoida maakera soojenemine alla 2 °C.

Orkaanide, taifuunide ja tsüklonite koguarv ei tarvitse kasvada, kuid suureneb nende osakaal, mis saavutavad 4. või 5. kategooria võimsuse.

Aastaks 2050 kogevad rannikul asuvad megalinnad ja väiksed saareriigid «sajandi ilmakatastroofe» igal aastal sõltumata sellest, kas kasvuhoonegaaside emissiooni suudetakse kärpida.

Sajandi keskpaigaks elab üle miljardi inimese piirkondades, mida laastavad tormid, ulatuslikud tulvad ja muud ookeanide veetaseme tõusust tingitud äärmuslikud ilmanähtused. Omaette ohukoht on aga mägiliustike hääbumine, mis tõotab tuua mitmetes piirkondades üle maailma kaasa magevee puuduseid ja joogivee kriise.