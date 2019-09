Antarktika 200 laevalogi: mis ühendab Tallinna ja Lissaboni?

Viimane peatus mandril oli väärikas ja meeleolukas nagu Portugali mereajalugu. Täname veel kord südamest Eesti saatkonda Lissabonis. Aitäh, suursaadik Ruth Lausma Luik ja Marit Maks, kes te me vastuvõtu nii meeldejäävalt korraldasite! Heiskasime reedel saabudes Cascais’i sadamas suure trikoloori, mis paistis kaugele ja juhatas me uued vahetusmehed ning rohked külalised laeva juurde.

Laupäeval võttis meeskonna vastu Lissaboni Geograafia Seltsi (1875) president Luís Aires Barros vanas väärikas majas Lissaboni südalinnas. Vastuvõtt algas pidulikult Algarve saalis, mille seina ehib hiigelsuur maakaart, millele on kuldsete ja pimedas helendavate joontega kantud Portugali mereretked hallidest aegadest peale. Sel vanal kaardil puudus mõistagi Antarktika. Püüdsime seda valget laiku täita meenutades eelmisel päeval tähistatud Bellingshauseni sünniaastapäeva, mis juhuse tahtel langeb kokku Magalhãesi ajaloolise mereretke alguskuupäevaga. President pidas kõne ja sõna said ka meie suursaadik Ruth Lausma Luik ning merefüüsik Urmas Lips. Rääkisime mõne sõna me Jongert tüüpi laeva loost. Tehti ekskursioon ajaloolises hoones, kus üleval ka Magalhãesi näitus. Klubisaalis pakuti kokkutulnutele klaasike portveini. Kohal oli Portugali mereväe üks tippjuhte viitseadmiral Henrique Gouveia e Melo ning endine Portugali suursaadik Eestis hr. Aristides Alegre Vieira Goncalves koos abikaasaga. Lisaks mitmeid eestlasi, kes Portugalis tööl või elupaiga leidnud. Ilus päev võeti saatkonna rahva ja meeskonnaga kokku vana mauri lossi mõõtu kohalikus restoranis Casa da Alentejo.