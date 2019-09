Tehnopol võitis maailma teadusparkide Inspireeriva Lahenduse auhinna

«Teaduspark Tehnopol saavutas teise koha lahendusega «Level11 - innovatsiooni uus tase», mis ühendab edumeelseid Eesti ettevõtteid Eesti idufirmadega, et julgustada ühiseid innovatsioonialgatusi. Kaasatud oli 80 korporatsiooni ja 70 idufirmat, mille tulemuseks olid innovatsiooniüritused, 1:1 kohtumised, innovatsiooniauditid, ettevõtete külastused ja innovatsioonijuhtide klubi. Projekti tulemusena võib esile tõsta kaheksa edulugu koostööst teadus- ja arendustegevuses ning tootearenduses,» selgitas Tehnopoli innovatsioonijuht Kadi Villers.

Tema sõnul aitas projekt tuua suurkorporatsioone ja idufirmasid üksteisele lähemale, et näha takistuste asemel koostöövõimalusi. «Projekti käigus vaatasid suurettevõtted uuesti läbi oma protsessid ja reeglid, et olla koostööle rohkem avatud. Samas õppisid idufirmad tundma suurettevõtete probleeme, et pakkuda nende lahendamiseks uusi efektiivseid võimalusi,» täpsustas Villers.