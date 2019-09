Uus teooria: müstiline 9. planeet võib olla hoopis Päikesesüsteemi naabruses asuv must auk

Teooria üheksandast planeedist käisid välja Ameerika teadlased Mike Brown ja Konstantin Batõgin juba 2016. aastal, kuid seniajani ei ole keegi selle olemasolu vaatluslikult tõestatud. Samas tõendeid, et selline keha võiks olemas olla, on vahepealse aja jooksul aina juurde kogunenud. Nimelt võimaldaks üheksanda planeedi olemasolu seletada mitmeid praegu seletamatuid Päikesesüsteemi füüsika üksikasju nagu planeetide ja paljude kaugemate ja väiksemate kehade liikumistrajektoorid.

Maast ligi 250 korda suurema hiiglasliku kauge planeedi olemasolu võiks aga seda seletada. Teised uuringud on aga pakkunud, et üheksas planeet või Planeet X võiks olla Maast vaid viis kuni 15 korda massiivsem. Kuna see peaks arvutuste kohaselt asuma aga Päikesest 45 kuni 150 miljardi kilomeetri kaugusel, on ta aga Maalt raskesti märgatav.

Nüüd aga on Durhami Ülikooli osakestefüüsik Jakub Scholtz ja Illinois’ Ülikooli teoreetilise osakestefüüsika professor James Unwin tulnud välja teooriaga, et tegu võib olla hoopis väikese musta auguga. Tõestust sellel teoorial praegu veel loomulikult ei ole, kuigi teoreetiliselt võiks see justkui võimalik olla, kirjutab Science.

Selleks, et tundmatu keha mass selgeks teha, mõõdavad teadlased selle ümbruses toimuvat valguse paindumist, mida on näha siis, kui keha kaugete tähtede ja vaatleja vahelt läbi liigub. Kui tegu on musta auguga, peaks seegi valguse paindumisest paista olema. Nimelt peaks selline must auk olema ümbritsetud kuni miljardi kilomeetri raadiuses tumeainega, mis kokkupõrkel tumeda antiainega eritaks gammakiirguse purskeid.

Nende pursete leidmiseks hakkavadki teadlased peagi läbi vaatama NASA ja paljude väiksemate kosmoseagentuuride koostöös valminud Fermi gammakiirguse kosmoseteleskoobi andmestikku, mis on gammakiirguse spektris vaatlusi teinud juba 2008. aastast. Huvitavaid tulemusi võib sellest oodata igal juhul.