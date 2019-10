Antarktikast murdus 315 miljardi tonnine jäämägi

Eraldunud jäämägi, millele on praeguseks nimeks pandud D28, on oma 1 636-ruutkilomeetriselt pindalalt veidi vähem kui kahe kolmandiku Saaremaa suurune. Tõsi, ta ei ole kaugeltki suurim jäämägi, mis kunagi tekkinud – suurem oli ka 2017. aastal rohke meediatähelepanuga Larsen C šelfiliustikust eraldunud A68.