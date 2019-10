Uuring: must surm jõudis Euroopasse Venemaalt Volga jõe aladelt

Täpsemini uurisid Jenas asuva Max Plancki Inimajaloo Instituudi teadlased läbi kümnest eri matmispaigast leitud 34 vana Yersinia pestis’e genoomi, millest vanim on pärit Volga jõe lähedasest Laiševo leiukohast. Analüüsi tulemused näitasid, et kõik hilisemad Euroopast leitud katkubakteri tüved pärinesid just Laiševo tüvest. Samas ei tähenda see, et oleks leitud katku n-ö ürgkodu, kuna Laiševost ida poole jäävate alade arheoloogilist ainest ei ole seni lihtsalt selle nurga alt uuritud.