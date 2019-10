Täna ajaloos 6.10:linastus esimene helifilm

«Džässilaulja» staatus esimese helifilmina on küll vaieldav – heli oli tegelikult kasutatud teisteski filmides ning ka siin on inimkõne kuulda vaid mõne minuti jagu, kuid siiski peetakse seda laialdaselt helifilmi alguseks. Kuulsaks on saanud ka filmi peategelase fraas «You ain’t heard nothing yet“» (ingl te pole veel midagi kuulnud!), mida ta kuulutab enne laulma hakkamist.