Millest rääkisid Antarktika-reisilised polaarfoorumil?

Kliimamuutustega tegelemine on alati kahe otsaga, võib tegeleda püsivalt tagajärgedega või hoopis investeerida see summa nende tagajärgede ennetamiseks. Näiteks võiks kliimamuutuste leevendamisega kaasnevad kulud katta ainuüksi selle tagajärjel meditsiinis kokkuhoitavast rahast.

Järgmised kaks esinejat keskendusid oma ettekannetes juba kitsamalt merega seotud teadmistele ja probleemidele ning nende seostele kliimamuutustega. Neist esimesena andis oma uurimistööst ülevaate dr Jonne Kotta, merebioloog Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudist. Jonne on peamiselt uurinud erinevate liikide elupaiku ja nende elupaikade muutusi kliimamuutuste ning uute liikide invasiooni tagajärjel. Mereökosüsteemide ja nende talitluse tundma õppimisel on Jonne kasutanud nii otseseid vaatlusi ja mõõtmisi, kui ka erinevate kliimastsenaariumite põhjal modelleerimist. Rahvusvaheliste koostööprojektide tulemusel on uurimisalad peale Läänemere ulatunud isegi polaarmeredeni välja.

Läänemere aegridadest alates 1966. aastast võib välja lugeda, et ka Eesti rannikuvetes on toimunud mitmed muutused. Need on aja jooksul kasvanud ja üha enam kohtab uusi liike seal, kus neid ei peaks olema. Surve teatud elupaikadele on seega aina kasvanud. Uued invasiivsed liigid on väga agressiivsed ja põhjustavad mitmeid elupaiga muutusi. Läänemeres on näiteks sellisteks nö. uuteks tegijateks Harilik rändkrabi (Rhithropanopeus harrisii) ehk harrise mudakrabi ja ahvena mõõtu kala Ümarmudil (Neogobius melanostomus). Siia on nad saabunud arvatavasti laevade ballastveega.

Uute liikide tulekuga kaasnevad elupaigamuutused ei sobi tihti enam sealsetele põlisasukatele. Hariliku rändkrabi tulekuga on kahanenud nii selgrootute biomass kui liigirikkus.

Kliimamuutuste tõttu üks kõige kiiremini muutuv keskkond on Arktika. Sealne ökosüsteem on iseäranis ohustatud, kuna organismidel on võrdlemisi spetsiifilised kohastumused nii ekstreemsetes oludes ellu jäämiseks. Samas võib ökosüsteemide taluvusvõime ja see piir, kust alates tekivad pöördumatud kahjustused või hävimine olla väga erinev. Elupaikade kadumine on suurenenud ka Lõunaookeanis. Antarktika on aga maailmamere äärmiselt oluline produktiivne osa ja seal toimuv mõjutab väga palju ka maailmamerd tervikuna. Samuti on Antarktikasse saabunud võõrliigid, mis ei saaks seal eksisteerida, kui vesi poleks juba muutunud soojemaks. Sellest aga tekivad Jonne sõnul täiesti uued elukooslused. Ei jätnud ka tema mainimata tõsiasja, et tegelikult teame me ookeanides toimuvast veel väga vähe ja seegi on omamoodi hirmutav.

Kuulajaskonnas äratas huvi Jonne poolt tutvustatud kasutajasõbralik tasuta veebirakendus, mis aitab mereruumi planeeringute korral keskkonnamõju hinnata. Rakendus kombineerib erinevad olemasolevad loodusväärtused ja kasutaja poolt ette antud andmed inimmõju või muu sarnase stressori kohta kohalikus ruumiskaalas. Tulemusena arvutab rakendus häirituse kogumõju kohalikule ökosüsteemile.

Noan Tara Ocean Foundationist FOTO: CJ Kask