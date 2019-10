Vanausuliste püharaamatu kaaned tõid üllatava avastuse

Mikroskoop on tammelaua servalt aastarõngalaiuste mõõtmiseks valmis seatud. Tammetahvel on mõõteaparaadi liikuval aluslaual. Aluslauda koos tammetahvliga nihutatakse aastarõngalaiuse võrra ning hiireklõpsuga läheb nihke pikkus arvutisse. FOTO: Alar Läänelaid

Maltspuit – tislerile liigne, dateerijale oluline

Puidutöö head traditsioonid toovad dendrokronoloogidele paraku raskusi. Ühest küljest on muidugi tohutu vedamine, et tammelauad on valmistatud radiaalsihis. See kindlustab maksimaalse aastarõngaste arvu lauas. Samas ei võimalda maltspuidu puudumine hästi töödeldud tammelaudades mõõta aastarõngalaiusi kuni koorealuse aastarõngani, mis annaks puu täpse langetusaasta. Maltspuidu olemasolu või puudumise järgi eristatakse dendrokronoloogilises dateerimises kolme n-ö täpsusklassi.

Esimese täpsusklassi puhul on maltspuit kooreni säilinud ja aastarõngalaiuste rea abil tehakse kindlaks puu täpne langetamise aasta. Teise täpsusklassi korral on maltspuitu osaliselt säilinud (kitsas heledam puiduriba laua servas), mis võimaldab ligikaudselt hinnata puuduoleva osa laiust. Kolmandasse täpsusklassi langevad puitesemed, milles maltspuitu ei ole üldse säilinud, kogu heledam puit on maha tahutud. Need on kõige kvaliteetsemad puitesemed, mis jätavad samas kõige avaramad võimalused aastarõngarea järgi tehtud dateeringut tõlgendada. Ent siin aitab otstarbekuse printsiip. Tammepuit oli kallis, sageli kaugelt meretaguselt maalt toodud materjal. Väärtuslikku lülipuitu ei raisatud asjatu mahatahumisega. Võib arvata, et laua servast lõhestati või tahuti maha ainult heledam puiduriba, jättes tumedamat vastupidavamat (lüli)puitu alles nii palju kui võimalik. Mahatahutud maltspuidu aastarõngaste ligikaudsed arvud on tänapäeva tammede järgi teada, nii saame need tammetahvlite dendrokronoloogilisel dateerimisel juurde arvestada.

Mõlema kaane ülemistelt servadelt mõõdeti uurimisel aastarõngaste laiused. Aastarõngaste paremaks nähtavaletoomiseks töödeldi kaaneservi valge kriidipulbriga. Mikroskoobi ja mõõtmislaua abil sai kaante aastarõngaste laiused mõõta 0,01 mm täpsusega. Igaks juhuks mõõdeti mõlemad kaaned üle ka Eschenbachi mõõtluubiga 0,1 mm ühikutes. Raamatu esikaanes oli 98 ja tagakaanes 100 aastarõngast. Kaante aastarõngalaiuste read kattusid sarnasuse alusel teineteisega 90 aastarõnga ulatuses, nii et need read oli võimalik keskmistada. Keskmistamisel tekkis 108 aastarõnga pikkune aastarõngalaiuste rida.

Lähemal uurimisel selgus, et mõlemale kaanele oli köite seljapoolsele servale juurde liimitud 1–2 cm laiune tammepuidust liist. Esikaane liist on väga tiheda aastarõngaste mustriga, seal oli 2-sentimeetrises lõigus võimalik mõõta lausa 25 aastarõnga laiused. Tagakaane liist on laiade aastarõngastega ning neid on seal kokku ainult seitse. Dendrokronoloogiliseks dateerimiseks olid liistude aastarõngaread siiski liiga lühikesed.

Veebruari mineja-käsiraamatu 108 aastarõnga pikkust rõngalaiuste rida kõrvutati mitmekümne Euroopa tammekronoloogiaga arvutiprogrammis Catras. See dendrokronoloogile kasulik programm võrdleb uuritavat rida võrdluskronoloogiaga, arvutades kaks sarnasusnäitajat – nn Studenti t-väärtuse ja samasuunaliste juurdekasvumuutuste protsendi, andes viimasele ka usaldusmäära 95,0, 99,0 või 99,9. Seejärel nihutab programm uuritavat rida ühe aasta võrra ja arvutab jälle sarnasusnäitajad, korrates tegevust kuni ridade lõpuni, täpsemalt kattuvuseni 30 aastat. Kõige kõrgemate sarnasusnäitajatega positsioon näitab eeldatavalt, et võrreldavad aastarõngad on kasvanud samaaegselt. Uuritava aastarõngarea viimase aastarõngaga kohakuti olev kalendriaasta on dateerimisel kõige olulisem. Kui sellele arvestada juurde mahatahutud aastarõngad, siis saamegi puu langetamise aasta.