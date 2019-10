Meditsiini-Nobel läks hapnikupuudusega kohanemise uurijatele

HIFi toodetakse organismis tegelikult kogu aeg, aga normaalsete hapnikutasemete juures toimib aga ka vastumehhanism, mis seda sama kiirusega hävitab ja seega ka selle taset madalas hoiab. Vähese hapniku tingimustes see kontrollmehhanism aga katkeb ning kõrgenenud HIFi taseme juures hakkab avalduma suur hulk (vähemalt 300) geene, mis muidu ei avalduks, nende seas nii EPO kui ka mitmed teised.

Kolmas vastne nobelist William Kaelin omakorda uuris algselt von Hippeli-Lindau sündroomi, mille puhul sageneb paljude kasvajatüüpide esinemine märkimisväärsel. Tema uuringutest ilmnes, et see haigus on kuidagi seotud rakkude hapnikuvaegusega. Hilisemad uuringud on seda teadmist oluliselt laiendanud ja näidanud paljude teiste vähitüüpide ja muude haiguste seost sellega, kuidas rakud hapnikuvaeguses toimivad.

Kõnealused mehhanismid on organismi normaalseks toimimiseks niivõrd fundamentaalse tähendusega, et nende tähtsust on raske alahinnata. Nagu öeldi laureaatide teatavaks tegemisel, on need võimaldanud inimesel levida kõikjale üle maailma, muu hulgas ka kõrgmäestikesse. Nende lähem tundmine võib aga tuua kaasa läbimurdeid mitmete levinud haiguste nagu verevaesuse, mitmete vähitüüpide, insuldi ja ka südamerabanduse ravis. Kuigi hetkel veel ühtki konkreetset kliinilist rakendust ei ole, on esimene Hiinas juba lähiajal valmimas ning ka Euroopas on need ettevalmistamisel.