Otse: Kes saab tänavuse meditsiini-Nobeli?

Nobeli preemiad on kõige prestiižsemad preemiad kogu teadusmaailmas. Kokku on selle tänaseks välja antud 109 korda ning kuna korraga võib preemia minna jagamisele kuni kolme teadlase vahel, on laureaate 216, kuid nende seas paraku vaid 12 naist. Laureaatide keskmine vanus on 58 aastat, neist noorim oli preemia saamise ajal 32-aastane, vanim aga 87-aastane.