Kuidas ennenägematu sündmus astronoomias uue ajastu kaasa tõi

Neutrontähed kaksiksüsteemides

Neutrontähed on põhiliselt neutronitest koosnevad ülikompaktsed objektid, mille mass võib olla kuni 2,16 Päikese massi, kuid raadius ainult umbes 10 km. Need tekivad siis, kui 10–30-kordse Päikese massiga tähtedes jõuavad tuumareaktsioonid lõppjärku, väljapoole suunatud kiirguste rõhk ei tasakaalusta enam raskusjõudu ning täheaine langeb keskme poole, kuni moodustub ülitihe tuum ja välises kestas olev aine paisatakse supernoovana laiali. Selliste tähtede olemasolu ennustati teoreetiliselt 1930. aastatel, vaatluslikud kinnitused saabusid 30 aastat hiljem. Neutrontähtede nähtav jälg on eripäraste omadustega elektromagnetkiirgus, mida kiirgab tähe ülikuumal pinnal olev või sinna raskusjõu mõjul väga suurel kiirusel langev aine. Pöörlemishulga jäävuse tõttu pöörlevad neutrontähed väga kiiresti ja magnetvoo jäävuse tõttu on neil ülitugev magnetväli. Need asjaolud kokku võivad tekitada elektromagnetkiirguse, mis libiseb kimbuna läbi ruumi, ja kui kimbud juhtuvad tabama Maad, siis registreeritakse siin rangelt perioodilised kiirgusimpulsid. Selliseid tähti nimetatakse pulsariteks ja praeguseks on neid avastatud juba lugematult palju.

Nagu teada, asub suur osa tähtedest mitmiksüsteemides. Nende hulgas moodustavad erilise klassi kaksiksüsteemid, milles üks või mõlemad komponendid on väga kompaktsed – sel juhul võib komponentide vaheline kaugus olla küllalt väike ja nende tiirlemiskiirus ümber ühise massikeskme väga suur. Ülikompaktsete objektide hulka kuuluvad lisaks neutrontähtedele ka mustad augud, mis on tekkinud väga suure massiga tähe gravitatsioonilisel kokkuvarisemisel. Niisuguseid kaksiksüsteeme saab matemaatiliselt kirjeldada Einsteini üldrelatiivsusteooria lineaarse lähenduse võrranditega. Nendest järeldub, et kaksiksüsteem kiirgab nõrku gravitatsioonilaineid, mis vähendavad komponentide tiirlemisenergiat ja seega ka tiirlemisperioodi. Esimene kaksikpulsar PSR 1913+16 avastati 1974. aastal. Kümne aasta vaatlused kinnitasid selle tiirlemisperioodi vähenemist 76,5 mikrosekundit aastas, mis oli täielikus kooskõlas Einsteini teooria valemitega, ning avastajad Russell A. Hulse ja Joseph H. Taylor jr said oma töö eest 1993. aastal Nobeli füüsikapreemia.

Kui kaksiksüsteemi tiirlemisperiood aina väheneb, siis on loomulik oodata, et lõpuks tiirlevad komponendid kokku ja tekib uus objekt, vastavalt süsteemi massile kas neutrontäht või must auk. Kaksikpulsari PSR 1913+16 korral juhtub see alles 300 miljoni aasta järel, sest komponentide vaheline kaugus on praegu suhteliselt suur, üks kuni viis Päikese raadiust vastavalt elliptilise orbiidi perigees ja apogees. Millega aga lõpetavad kaksiksüsteemid, mille komponendid on massiivsemad ja üksteisele lähemal? Mis juhtub nende kokkutiirlemisel ja millised signaalid võiksid jõuda Maale?

Mustade aukude kaksiksüsteemid ja gravitatsioonilained