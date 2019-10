Hruštšovkadest «smartovkadeks» – tark linn ja Tartu nutikas linnaosa

SmartEnCity projekti käigus läbi viidud küsitlused ja intervjuud näitasid, et majade elanike motivatsioon targa linnaosa arendamise protsessis osaleda tuleneb eelkõige renoveerimisvajadusest ja isiklike kulude kokkuhoiust. Vaid väga vähesed teadvustavad keskkonnaprobleeme laiemalt ning mõtlevad oma vastutusele selles vallas. See erineb märkimisväärselt Euroopa Liidu programmi eesmärgist kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada. Just selle tõttu on oluline projekti käigus tegeleda ka harimise ja keskkonnateadliku mõtteviisi propageerimisega, sest keskkonnahoiu eesmärgi saavutamiseks on vaja ka tarbijate panust. Selleks on aga vaja ületada mitmeid ühiskondlikke takistusi ning aktiivselt elanikke kaasata, neid koolitada ning muuhulgas õpetada, kuidas taolises nutikas kortermajas elada ja nutikodu enda kasuks tööle panna. Kuna hruštšovkades elavate inimeste sotsiaalne koosseis on mitmekesine – neis elavad nii tudengid, perekonnad kui ka hoone ehitamisest saati seal elanud ja nüüdseks vanaduspensionile jäänud inimesed –, siis tuleb erinevatele sihtrühmadele läheneda isemoodi ning arvestada ka sihtrühmapõhiste probleemidega, nagu näiteks digilõhe ja piiratud digipädevus.

Tänapäeva kasvavad ja kahanevad linnad on omamoodi keerulised ökosüsteemid, mis vajavad keskkonnahoiupõhimõtete järgimisel ja hea elukeskkonna loomisel paratamatult tarkade tehnoloogiliste lahenduste ja süsteemide abi. Tehnoloogia kasutamine loob küll uusi võimalusi, kuid liigne tehnoloogiast sõltumine ja tehnokraatia ei pruugi saavutada neid eesmärke, mis algselt seati. Seega on targas linnas vaja oskusi, kuidas juhtida kaasamist ja kaasata, arendada koosloomet ja kogukondi ning kasutada tehnoloogilisi võimalusi sihipäraselt probleemide lahendamiseks. Vähemalt Tartus püütakse neid aspekte silmas pidada ja loodetavasti liigutakse SmartEnCity projekti tegevustega sammukese võrra lähemale sellele, et Tartu hruštšovkadest saaksid smartovkad koos keskkonnateadlikumate elanikega ning nõukogudeaegne elamispiirkond muutuks paremaks elukeskkonnaks.

Tark linn ja selle valitsemine

Tänapäeva linnade põhiline eesmärk on tagada inimestele parem elukvaliteet. Seetõttu on hoonete energiatõhusus, taastuvenergia tootmine, transpordisüsteemi keskkonnasäästlikkus, saaste vähendamine ja majanduslik jätkusuutlikkus Euroopa linnade arendamisel olulised teemad. Viimasel kümnendil populaarsust kogunud linnaarenduse idee on smart city ehk tark linn, mille põhimõtetest lähtuvad paljud maailma ja sealhulgas ka Eesti linnad. Kuigi targa linna käsitus on veel arenemisjärgus, on selle olulised osad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine, energiatõhususe suurendamine ja kasvuhoonegaaside vähendamine, uued ärimudelid ning loomemajandus. Võib öelda, et tark linn on tehnoloogia abil sidumas 1980. ja 1990. aastatel kanda kinnitanud loova linna ja säästva arengu põhimõtteid. See tähendab, et linnades püütakse inimeste elukvaliteeti tõsta uue tehnoloogia rakendamise ja ühiskondlikult kasulike teenuste ja toodete loomisega (sotsiaalne innovatsioon). Hea näide sotsiaalsest innovatsioonist on Kopenhaageni Bybi projekt. Idee keskmes oli mure mesilaste arvukuse kahanemise pärast, mistõttu paigaldati Taani pealinna erinevate ettevõtete territooriumidele mesitarud. Algatusega leevendati erinevate valdkondade probleeme, nagu näiteks töötus, sest mesinikeks õpetati välja töötud elanikud. Samas kahanes meenappus meetööstuses, kuna vastavad ettevõtted ostsid linnamesilaste mett, ja mesilaste arvukus suurenes.

Elukvaliteedi tõstmiseks ja probleemide kindlakstegemiseks on vaja erinevaid andmeid. Reaalajalised ja mahukad andmekogud on targa linna üks iseloomulik osa. Linnakeskkonda on võimalik paigaldada andmeid koguvaid sensoreid. Linnajuhtimises ja -planeerimises on reaalajalised andmed väga olulised, sest nende najal tehtud otsused muudavad linnaelu korraldust lihtsamaks, mugavamaks, tegelikest vajadustest lähtuvaks ja pikas plaanis ka odavamaks. Erinevate e-teenuste ja kogutud andmete abil saab kohalik valitsus kiiremini reageerida, muuta inimeste, ettevõtete ja omavalitsuse suhtlust efektiivsemaks ning luua erinevaid teenuseid koos kodanike ja ettevõtetega. Eriti olulised on siin just avaandmed, mis loovad ettevõtetele teenuste väljaarendamiseks uusi võimalusi. Linnakodanik võib andmetele tugineva rakenduse abil võita aega ja olla seeläbi optimaalsem ja mugavamalt keskkonnasäästlikum.

Näiteks oleme kõik kuulnud mobiilsest parkimisest, millega saab väga lihtsalt parkimise eest tasuda. Sellegipoolest peame vaba parkimiskoha leidmiseks sageli tänavatel või parklas ringi sõitma, mis tähendab keskmiselt 30% rohkem liiklust selles piirkonnas. Tark parkimissüsteem aitaks kasutajal leida kerge vaevaga vaba parkimiskoha. See aitab vähendada parkimiskoha otsingule kuluvat aega, sõitmisega kaasnevat küttekulu ja õhusaastet ning tänavatel liiklevate autode arvu. Lisaks füüsilise keskkonna seiramisele saavad linnaelanikud ja linnas tegutsevad ettevõtted ise andmeid «sihipäraselt toota». See tähendab, et erinevate rakenduste abil saavad inimesed kaardistada ohtlikke olukordi ja kohti, teeauke või teha muid tähelepanekuid (nagu näiteks nutitelefonirakendus «Anna teada») ning osaleda ideekorjetel (näiteks sobilike jalgrattalaenutuskohtade leidmiseks).

Seega aitavad tehnoloogia ja andmed linna targemalt valitseda. Tark valitsemine tähendab eeskätt avatud ja läbipaistvat linnajuhtimist, erinevate valdkondade vahelist koostööd ja kodanike ning ettevõtete kaasamist valitsemisse ning avalike teenuste arendamisse. Selle keskmes on e-valitsemise idee, mille kaudu on võimalik tuua linnavõim ja avalikud teenused kodanikele väga lähedale. Et aga kohalik võim saaks olla ettevõtete ja kodanike koosloome eestvedaja, on vaja tegeleda ka sisemiste takistustega, mis paljudes tänapäeva linnades veel eksisteerivad. Omavalitsused on tarkade lahenduste kasutuselevõtul ühe suure takistusena näinud nn silotornide efekti ehk administratiivsete osakondade vähest koostööd ja suhtlemist. Andmekogumine ning planeerimine on erinevate osakondade vahel sageli killustunud ning ilma ühise suurema targa linna nägemuseta on osapooli keeruline koos tegutsema panna.

Tark linn vajab aga valdkondadeülest koostööd ja terviklikku planeerimist ning linnavõimu sisemise koostöö tõhustamist.

Kuigi tehnoloogia võimaldab linnadel teha tõhusamaid andmetel tuginevaid otsuseid, ei taga tehnoloogia üksi tarka valitsemist ja paremat elukeskkonda. Tehnoloogia on vaid võimaldaja, kuid selle kasu sõltub inimeste valmisolekust ja oskustest tehnoloogilisi rakendusi kasutada. Just seetõttu pööravad maailma targad linnad erilist tähelepanu vahenditele ja võimalustele, kuidas igas vanuses kodanikke paremini informeerida, kaasata ja harida. Hea näitena saab esile tõsta Tartu linna, kus reaalsel nõudlusel põhineva ühistranspordi liinivõrgu modelleerimisel kasutati mobiilpositsioneerimise, bussikaardi tuvastamise, töökohtade paiknemise ja mitmete teiste andmekogude andmeid ning täiendavalt küsiti tagasisidet ka linnaelanikelt. Kombineerides neid andmeid olemasolevate registrite andmetega ning kaardistades linlaste soove avaliku kaardirakenduse kaudu, on Tartu linna eesmärk jõuda ühistranspordivõrgustikuni, mis rahuldab linlaste vajadusi senisest enam, olles samal ajal ka optimaalne ja efektiivne. Tartu nutikad kaasamisnäited on ka 2018. aastal linlastega ühiselt kaardistatud rattaringluse laenutuspunktide asukohtade määramine, samuti juba aastaid edukalt toimiv ja ka mitmetele teistele linnadele maailmas eeskujuks olev Tartu kaasava eelarve praktika.

Tarkade linnade üks edufaktor on eelkõige omavalitsuste võimekus suunata kodanikke kasutama veebiplatvorme ja tarku teenuseid, kaasates neid kasutajate ja ka teenuste koosloojatena. Seejuures on tähtis ka õppimine ja õpetamine – olulised teenused ja informatsioon ei tohi muutuda piiratud digipädevuse või digilõhe tõttu ühelegi ühiskonnagrupile kättesaamatuks. See võib juhtuda, kui omavalitsus pöörab tähelepanu vaid tehnoloogia kasutamisele ja tehnilisele andmekogumisele, jättes erinevate osapoolte kaasamise tagaplaanile.