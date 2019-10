Purjutajad, priisõitjad ja tolmuahvid: taksojuhi argipäev 90 aasta eest

Taksosõit jäi paljude pealinlaste jaoks kättesaamatult kalliks ka pärast 1924. aastat, mil Tallinna linnavalitsus normeeris sõiduhindu ja takso kasutamine odavnes. Küllap omistas avalikkus just sel põhjusel taksosõidule tihti negatiivse tähenduse – seda peeti ressursi raiskamiseks, suureks toreduseks ja uhkuseasjaks. Arvati, et taksot kasutavad eelkõige rikastunud hangeldajad, kahtlased ärimehed ja salapiirituse vedajad, kellega ei soovitud samastuda. Asjaolu, et paljud ei näinud taksodes elukvaliteedi tõstjaid, on seda ootuspärasem, et taksotransport oli nähtusena alles uus ning vajas harjumist.

Millal sõideti?

1929. aastal kirjutati Rahvalehes, et paremad taksoautod tegid 12–15 (vanemad 6–7) sõitu päevas, mis tegi keskmiselt 500 sõitu kuus. Ajakirjaniku arvutuse järgi kasutas Tallinnas taksot keskmiselt 8000 inimest päevas. Taksokasutust tõstis näiteks mitmekesi sõit, sest arvet omavahel jagades tuli takso isegi voorimehest soodsam. Ajalehes räägiti koguni rändkaupmehest, kes sõitis auto pakiruumis, et maksta salongis istunud kolleegidest vähem. Kas lugu leheveergudel «tolmuahviks» ristitud mehest ka tõele vastab, on raske hinnata. Kindel on see, et taksosõitu planeeriti hoolega ja tehti kõik, et hind kujuneks võimalikult odavaks.