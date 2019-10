Füüsika-Nobel tuli eksoplaneetide avastamiseni viinud teaduse eest

Füüsikapreemia laureaatideks on ameeriklane James Peebles , kelle panus seisneb füüsikalise kosmoloogia teoreetilise raamistiku arendamises, tänu millele on kosmoloogiast kujunenud tõsine täppisteadus. Temale määras Nobeli komitee poole selle aasta füüsika-Nobelist. Ülejäänud pool läheb jagamisele šveitslaste Michel Mayori ja Didier Quelozi vahel, kes avastasid 1995. aastal esimese eksoplaneedi 51 Pegasi.

2018. aastal läks füüsika Nobel kolme teadlase vahel. Sellest poole pälvis Arthur Ashkin optiliste pintsettide leiutamise eest. Teise poole osaks said Gerard Mourou ja Donna Strickland laseripulsi võimendamise meetodi leiutamise eest.

Alates 1901. aastast on kokku antud 112 Nobeli füüsikapreemiat, millest 47 on läinud vaid ühele laureaadile. Seejuures on laureaatide seas vaid kolm naist. Kõige noorem füüsika-nobelist oli preemia saamise hetkel vaid 25-aastane ja vanim, Arthur Ashkin, 96-aastane. Kaks korda on preemia osaks saanud vaid üks inimene, kelleks oli ameerika teadlane John Bardeen, kes sai selle nii 1956. kui ka 1972. aastal.