Otse kl 12.45: kellele antakse selle aasta füüsika-Nobel?

Alates 1901. aastast on kokku antud 112 Nobeli füüsikapreemiat, millest 47 on läinud vaid ühele laureaadile. Seejuures on laureaatide seas vaid kolm naist. Kõige noorem füüsika-nobelist oli preemia saamise hetkel vaid 25-aastane ja vanim, Arthur Ashkin, 96-aastane. Kaks korda on preemia saanud vaid üks inimene, kelleks oli ameerika teadlane John Bardeen, kes sai selle nii 1956. kui ka 1972. aastal.